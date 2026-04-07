Per i fan della serie, arrivano novità concrete sul futuro di Peaky Blinders. Un sequel del film Peaky Blinders: The Immortal Man, uscito recentemente su Netflix, è attualmente in fase di sviluppo. La produzione è in corso e si tratta di un progetto ufficiale legato alla serie, che si aggiunge alla narrazione già rilasciata. Nessun dettaglio sui tempi di uscita o sul cast è stato ancora comunicato.

Per i fan di Thiomas Shelby e soci le buone notizie sono tante. Il sequel del film Peaky Blinders: The Immortal Man, approdato meno di un mese fa su Netflix, esiste ed è pure in lavorazione. Le sue riprese sono ufficialmente in corso e ci riportano nel dei gangster di Birmingham, e abbiamo già anche un primo scatto a restituire l'atmosfera della nuova storia. La novità più grande, però, è che, anche se il protagonista dei nuovi episodi sarà Duke Shelby, non avrà il volto di Barry Keoghan, bensì quello di Jamie Bell, in virtù di un salto temporale. L'uomo, naturalmente, è intento a cercare di esaudire l'ultimo desiderio del padre in un momento di grandi opportunità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il sequel di Peaky Blinders è già più che in lavorazione

Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della serie con Cillian Murphy è su NetflixA quattro anni dalla conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders - era l'aprile 2022 - le vicende della famiglia Shelby proseguono nell'atteso...

Peaky Blinders: Jamie Bell ritratto nella prima foto della serie sequelLe riprese del progetto che continuerà la storia della famiglia Shelby sono attualmente in corso e dal set arriva uno scatto del protagonista.

PEAKY BLINDERS - RIASSUNTO SECONDA STAGIONE

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Il sequel di Peaky Blinders è già più che in lavorazioneLa storia che prosegue quanto visto in The Immortal Man è pronta, gli attori sono sul set e c'è già un primo scatto del sequel di Peaky Blinders ... gqitalia.it

Peaky Blinders, addio a Tom Shelby: una star di Stranger Things guida la nuova generazioneNetflix lancia la serie sequel di Peaky Blinders con nuovi volti e una star di Stranger Things pronta a guidare la gang: nuove alleanze nell'oscura Birmingham. libero.it

Con il film Peaky Blinders: The Immortal Man, il mondo di Peaky Blinders arriva al cinema senza cambiare pelle e Cillian Murphy torna a vestire i panni di Thomas Shelby, confermandone tutto il carisma oscuro. La recensione di Film Tv. - facebook.com facebook

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