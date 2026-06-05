Fino al 30 agosto il Museo Civico di Sansepolcro ospita ’ Zoomorphica ’, mostra personale di Arianna Fioratti Loreto dedicata a un ciclo di disegni a china in cui il mondo animale diventa linguaggio simbolico, sviluppati come riflessione sul rapporto tra natura, simbolo e immaginario. Il progetto si sviluppa in dialogo con il patrimonio rinascimentale conservato nelle sale del museo e, in particolare, con l’opera di Piero della Francesca. La ricerca si confronta con la pittura di Piero della Francesca e con la sua capacità di rendere visibile, attraverso l’immagine, il passaggio tra dimensione terrena e ultraterrena. Attraverso il disegno a china, Fioratti Loreto costruisce un bestiario contemporaneo in cui osservazione naturalistica e invenzione simbolica convivono senza soluzione di continuità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Zoomorphica’. Il bestiario simbolico parla il linguaggio della rinascita

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“Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica. Arianna Fioratti Loreto”Dal 30 maggio al 30 agosto, il Museo Civico di Sansepolcro presenta una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”.

Temi più discussi: ’Zoomorphica’. Il bestiario simbolico parla il linguaggio della rinascita; Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica. Arianna Fioratti Loreto; Inaugurata al Museo Civico la mostra Zoomorphica di Arianna Fioratti Loreto; Zoomorphica a Sansepolcro: 75 opere a china in dialogo con Piero della Francesca.

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