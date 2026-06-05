Come trasformano la china creature reali in simboli mitici?. Quale legame unisce questi disegni alla maestria di Piero della Francesca?. Perché l'animale diventa uno strumento per esplorare l'invisibile?. Cosa rivela questo bestiario sulla tensione tra natura e spirito?.? In Breve 75 disegni realizzati con la tecnica specifica del tratto a china. Dialogo iconografico con l'eredità rinascimentale di Piero della Francesca. Esposizione aperta al pubblico presso il Museo Civico di Sansepolcro fino al 30 agosto. Dettagli su orari e accessi disponibili sul sito www.ariannafiorattiloreto.com. Arianna Fioratti Loreto presenta Zoomorphica al Museo Civico di Sansepolcro fino al 30 agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zoomorphica: 75 disegni tra natura e mito a Sansepolcro

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Tra natura e mito, larte di Arianna Fioratti

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