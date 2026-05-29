Ricuperati | Lascio una Confindustria solida e coraggiosa Sull’innovazione serve una regia unica presto una Zis meccatronica

Il rappresentante di Confindustria annuncia il suo addio dopo quattro anni di mandato, definendo l’organizzazione solida e coraggiosa. Sottolinea la necessità di una regia unica per l’innovazione e anticipa l’istituzione di una Zis meccatronica. Il periodo, durato quattro anni, ha richiesto un impegno notevole di tempo e di energie, sia mentali che emotive.

Quattro anni intensi e impegnativi, che hanno comportato un grande coinvolgimento di tempo, di testa e di cuore. Quattro anni nei quali gli obiettivi da raggiungere al termine della corsa sono sempre rimasti ben al centro del mirino, fissati all’inizio del programma di mandato, e che al momento di tirare una riga e fare i conti si possono dire pressoché tutti centrati, ad eccezione della perdita della guida della Camera di Commercio. Tra meno di una settimana, giovedì 4 giugno, Giovanna Ricuperati cederà ufficialmente il testimone di presidente di Confindustria Bergamo a Matteo Zanetti, che sarà nominato ufficialmente nuovo numero uno degli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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