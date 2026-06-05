Un attivista impegnato nella lotta allo sfruttamento lavorativo nell'agricoltura ha chiesto maggiori controlli, l'apertura di più centri per l'impiego e l'introduzione di una certificazione nazionale per i prodotti etici. Dopo aver vissuto condizioni di sfruttamento nei ghetti dei braccianti, ha fondato un'associazione per promuovere riforme nella filiera agricola, coinvolgendo supermercati, consumatori e lavoratori.

«Sono arrivato a Nardò con un treno notturno e ho trovato una situazione agghiacciante», racconta Yvan. «In Italia non mi aspettavo certo di trovare baraccopoli costruite in plastica, cartone e legno. Il posto suggeritomi dal mio amico era niente più che un ghetto alla periferia della città. Se avessi avuto anche solo 50 euro per prendere il biglietto di ritorno, l'avrei fatto subito, ma non li avevo. I ghetti - racconta - sorgono in aree isolate, e sono grandi agglomerati in cui si svolge tutta la vita dei lavoratori. All'interno ci sono i cosiddetti ristoranti, si vende cibo etnico, c'è il parrucchiere e un mercato nero gestito dai caporali dove comprare tutto quello che serve. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yvan Sagnet, l'ex bracciante contro lo sfruttamento nell'agricoltura: «Ho vissuto un incubo, per cambiare più controlli, più centri per l'impiego e una certificazione nazionale per i prodotti etici»

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