WWE SmackDown stasera a Bologna | orario e diretta su Netflix

Stasera si svolge a Bologna lo show WWE SmackDown in diretta su Netflix. L’evento segue il tour europeo della federazione e si svolge dopo Clash in Italy. L’appuntamento è disponibile in streaming sulla piattaforma alle ore stabilite. Nessuna informazione aggiuntiva su incontri o partecipanti viene comunicata.

Stasera WWE SmackDown arriva a Bologna in diretta su Netflix: orario, come seguire lo show e cosa aspettarsi dopo gli eventi di Clash in Italy nel tour europeo della federazione. Stasera, venerdì 5 giugno, solo e in esclusiva su Netflix andrà in onda un nuovo episodio di WWE SmackDown, trasmesso in diretta dall'Italia. Lo show fa parte del grande tour europeo della WWE e prosegue il momento d'oro iniziato dopo Clash in Italy, con un universo del wrestling sempre più globale e interconnesso. Per il secondo anno consecutivo, Friday Night SmackDown torna alla Unipol Arena di Bologna, a Casalecchio di Reno. Per i possessori del biglietto, l'apertura delle porte è prevista alle 18:00. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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