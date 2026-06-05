Microsoft sta lavorando a menu personalizzabili per Windows 11, con l’obiettivo di rendere più facile eliminare funzioni superflue dal tasto destro. I nuovi menu modulari consentiranno di adattare le opzioni in modo più rapido e intuitivo, riducendo il disordine attuale. La modifica mira a semplificare l’esperienza utente, permettendo di gestire i file e le impostazioni più efficientemente. La versione aggiornata potrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane.

Come cambierà la gestione dei file con i nuovi menu modulari?. Quali funzioni inutili potremo finalmente eliminare dal tasto destro?. Come risolverà il progetto Windows K2 i ritardi del sistema?. Cosa accadrà alle funzioni basate sull'intelligenza artificiale in Esplora File?.? In Breve Progetto Windows K2 mira a ridurre i tempi di risposta e i micro-ritardi tecnici.. Utenti potranno rimuovere scorciatoie di app integrate come l'editor video Clipchamp.. L'interfaccia ipotizzata per il 2025 prevede sezioni tematiche per contenuti e documenti.. La revisione risponde alle critiche accumulate sin dal lancio di Windows 11.. Microsoft punta a rivoluzionare l’interfaccia di Windows 11 con menu contestuali personalizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11: Microsoft studia menu personalizzabili per ridurre il caos

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