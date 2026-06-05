Wesley e la cura Gasperini | così l’esterno brasiliano è diventato un’arma offensiva per la Roma

Wesley ha segnato due gol e fornito un assist nelle ultime cinque partite, diventando un elemento chiave nell’attacco della Roma. L’esterno brasiliano ha aumentato la sua presenza in campo, passando da un ruolo marginale a una presenza costante. Con l’arrivo di Gasperini, ha mostrato maggiore incisività, contribuendo con azioni offensive decisive e migliorando la sua partecipazione nelle manovre offensive della squadra.

Tra i giocatori che più hanno beneficiato dell’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma c’è senza dubbio Wesley. L’esterno brasiliano ha vissuto una stagione di crescita costante, trasformandosi da semplice uomo di fascia a pedina sempre più determinante negli ultimi trenta metri. Un’evoluzione che non riguarda soltanto numeri e prestazioni, ma soprattutto il modo di interpretare il ruolo all’interno del sistema giallorosso. Dal ritiro del Brasile, dove sta preparando il prossimo Mondiale 2026, lo stesso Wesley ha raccontato alcuni aspetti del lavoro svolto agli ordini del tecnico piemontese, confermando una trasformazione che sul campo era già apparsa evidente nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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