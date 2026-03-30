Infortunio Wesley adesso la Roma trema! Saranno necessari altri esami per il brasiliano | le ultimissime

Durante un impegno con la nazionale brasiliana, il calciatore della Roma ha subito un infortunio che richiederà ulteriori esami per determinarne la gravità. La società aspetta i risultati per valutare l’entità del problema e pianificare eventuali interventi o strategie di recupero. La situazione ha generato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico della squadra, che monitorano con attenzione gli sviluppi.

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