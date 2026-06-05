L’Italia di volley femminile si prepara a affrontare i Paesi Bassi a Brasilia, dopo aver vinto all’esordio contro la Bulgaria. La partita è prevista per sabato 6 giugno alle 01.00. Il tecnico ha commentato che la squadra olandese rappresenta un avversario difficile da marcare, sottolineando l’importanza della comprensione del professionismo all’interno della Nazionale.

Dopo il vittorioso esordio contro la Bulgaria, l’Italia si appresta a tornare in campo a Brasilia per disputare la seconda partita della Nations League di volley femminile: le azzurre affronteranno i Paesi Bassi nella giornata di sabato 6 giugno (ore 01.00 italiane), preludio ai testa a testa di lusso contro la Turchia e le padrone di casa che animeranno il fine settimana. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno aperto una striscia di 37 successi consecutivi in incontri ufficiali e puntano a proseguire il proprio cammino, ma l’ostacolo all’orizzonte non sarà dei più semplici per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia si carica verso l’Olanda. Manfredini: “Squadra difficile da marcare. In Nazionale capiamo il professionismo”

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