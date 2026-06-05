Volley A2 | la Muvolì Alta Fratte firma la schiacciatrice Angelina

La squadra di volley di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di una nuova schiacciatrice alta 193 centimetri. La giocatrice porta in campo esperienze internazionali acquisite in diverse competizioni. La sua presenza dovrebbe influenzare le dinamiche di gioco, grazie anche alla sua statura. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui contratti o altre operazioni. La squadra si prepara alla prossima stagione con questa aggiunta al roster.

Quali esperienze internazionali porta in campo la nuova schiacciatrice?. Come cambieranno le dinamiche di gioco con un'altezza di 193 centimetri?. Perché il reparto schiacciatrici è stato così pesantemente rinforzato?. Cosa serve alla Muvolì per evitare l'errore della scorsa stagione?.? In Breve Giulia Angelina indosserà la maglia numero 12 a Santa Giustina in Colle.. Il reparto schiacciatrici include anche Bozzoli, Fiorio e Mason.. L'acquisto segue la sconfitta in finale contro la Brescia per la promozione.. L'atleta di 193 centimetri ha militato in club come Itas Trentino e Biesko-Biala.. Giulia Angelina rinforza la Muvolì Alta Fratte per la sfida della Serie A2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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