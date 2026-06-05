Vlahovic l' addio alla Juventus fa scattare il domino dei bomber

Dusan Vlahovic ha lasciato la Juventus dopo quattro anni e mezzo. La sua partenza ha avviato una serie di cambiamenti tra i bomber delle squadre di Serie A. La cessione del giocatore ha portato a nuovi acquisti e modifiche nelle formazioni offensive delle squadre coinvolte. La situazione ha generato un effetto domino nel mercato dei attaccanti, con variazioni nelle strategie di squadra e nelle scelte di reparto.

Quattro anni e mezzo fa, quando Dusan Vlahovic lasciò la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus, ci si aspettava tutt’altra storia. Eppure, il serbo e la Vecchia Signora si dicono oggi addio senza troppi rimpianti. La notizia che arriva da Torino è questa: Vlahovic non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno con il club bianconero. Cominciando dalla cronaca, nei giorni scorsi i vertici juventini hanno incontrato il padre del giocatore, Milos Vlahovic, con l’obiettivo di trovare un accordo per prolungare l’intesa. La fumata bianca, però, non è arrivata e le parti hanno deciso di interrompere ogni contrattazione. La motivazione - non si fatica a comprendere- è economica, considerando che il centravanti classe 2000 alla Juventus percepiva la cifra record di 12 milioni di euro netti a stagione (nessuno come lui in Serie A). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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