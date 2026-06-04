juventus il nuovo bomber lo porta vlahovic

La Juventus ha annunciato che il nuovo attaccante sarà Vlahovic. Il giocatore serbo, già sotto contratto con il club, dovrebbe rafforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. La società ha confermato che Vlahovic rimarrà in squadra e che il suo ruolo sarà centrale nel progetto sportivo. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali trasferimenti o cessioni legate alla partenza del giocatore. La decisione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa.

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra essere arrivata al capolinea. Dopo mesi di contatti, incontri e tentativi di trovare una soluzione, le trattative per il rinnovo si sarebbero definitivamente arenate. Uno scenario che cambia completamente i piani bianconeri. Ormai la decisione è presa: l’attaccante serbo è libero di trovarsi un’altra squadra a parametro zero e il prossimo anno non giocherà con la Juventus che, dall’altro lato, dovrà trovare almeno un altro attaccante. Paradossalmente, però, proprio l’addio di Vlahovic potrebbe aprire una strada interessante per il futuro dell’attacco juventino. Secondo diverse indiscrezioni di mercato, il Newcastle continua a monitorare con attenzione la situazione dell’ex Fiorentina. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news

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