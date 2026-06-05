Viareggio tre ragazzi rischiano di annegare davanti al Muraglione Salvati dai bagnini Serve una sorveglianza fissa
Tre ragazzi sono stati salvati dai bagnini dopo aver rischiato di annegare davanti al Muraglione a Viareggio. L’incidente è avvenuto il 5 giugno 2026, quando i giovani sono stati sorpresi da una forte corrente e hanno chiesto aiuto. I bagnini sono intervenuti prontamente, portando in salvo i tre. La vicenda ha portato a richieste di aumentare la sorveglianza fissa nelle zone di balneazione.
Viareggio (Lucca), 5 giugno 2026 – Disavventura a lieto fine per tre ragazzi che si sono trovati in difficoltà mentre stavano facendo il bagno nelle acque antistanti al Muraglione in Darsena a Viareggio (Lucca), tratto in cui è vietata la balneazione, e sono finiti in una buca non riuscendo a ritornare a riva in quanto trascinati dalla corrente. In aiuto dei tre ragazzi, di origine marocchina, sono intervenuti i bagnini degli stabilimenti balneari De Pinedo, Alhambra e Teresa. Sollecitazioni da parte dei bagnini di una sorveglianza fissa alla spiaggia libera della Lecciona e al Muraglione. La Lega bagnini della Versilia ha chiesto alla Capitaneria di porto almeno la possibilità di poter mettere sulla spiaggia del Muraglione un pattino per gli interventi di aiuto per chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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