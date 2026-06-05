Tre ragazzi sono stati salvati dai bagnini dopo aver rischiato di annegare davanti al Muraglione a Viareggio. L’incidente è avvenuto il 5 giugno 2026, quando i giovani sono stati sorpresi da una forte corrente e hanno chiesto aiuto. I bagnini sono intervenuti prontamente, portando in salvo i tre. La vicenda ha portato a richieste di aumentare la sorveglianza fissa nelle zone di balneazione.

Viareggio (Lucca), 5 giugno 2026 – Disavventura a lieto fine per tre ragazzi che si sono trovati in difficoltà mentre stavano facendo il bagno nelle acque antistanti al Muraglione in Darsena a Viareggio (Lucca), tratto in cui è vietata la balneazione, e sono finiti in una buca non riuscendo a ritornare a riva in quanto trascinati dalla corrente. In aiuto dei tre ragazzi, di origine marocchina, sono intervenuti i bagnini degli stabilimenti balneari De Pinedo, Alhambra e Teresa. Sollecitazioni da parte dei bagnini di una sorveglianza fissa alla spiaggia libera della Lecciona e al Muraglione. La Lega bagnini della Versilia ha chiesto alla Capitaneria di porto almeno la possibilità di poter mettere sulla spiaggia del Muraglione un pattino per gli interventi di aiuto per chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, tre ragazzi rischiano di annegare davanti al Muraglione. Salvati dai bagnini. “Serve una sorveglianza fissa”

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