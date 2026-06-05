Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 5 giugno 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda lo stato delle strade e eventuali disagi, senza specificare dettagli sulle cause o le aree interessate. La redazione di Astral Infomobilità invita gli utenti a consultare i canali ufficiali per informazioni aggiornate sulla circolazione.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli dove si Segnala traffico bloccato in azione Napoli per un incidente con code di 12 km dal vivo tra la Roma Teramo e Valmontone ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monte Porzio Catone sempre per l'autostrada è risolto l'incidente sulla Roma Tarquinia e Cerveteri è Santa Severa ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare concone carreggiata interna tra case Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina in esterna invece cose tra la Roma Fiumicino e Appia nel tratto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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