Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 di oggi, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e le condizioni delle strade, senza commenti o analisi aggiuntive. L'aggiornamento è stato trasmesso tramite i canali ufficiali dell’ente, con l’obiettivo di informare gli utenti sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia e Salaria Più avanti si procede a rilento tra le uscite Bufalotta e Prenestina in esterna code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino e Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti per traffico intenso tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est andiamo sulla A12 Roma Tarquinia per lavori in corso Si procede a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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