Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 5 giugno 2026, Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le strade principali. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, offrendo dettagli sui percorsi alternativi e sugli eventuali disagi in corso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Napoli dove si Segnala traffico bloccato direzione Napoli per un incidente tra il bivio quello diramazione Roma Sud Valmontone sempre per autostrade incidente anche sulla Roma Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione di Civitavecchia al momento non si registrano code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione ci spostiamo poi sul raccordo anulare con quella in carreggiata interna tra casi Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina Ieri sera invece cose tra la Roma Fiumicino e abbia nel tratto Urbano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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