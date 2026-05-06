Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 15 | 25

Oggi alle 15:25, il sistema di informazione sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio ha diffuso un aggiornamento. La comunicazione, curata da Astral Infomobilità, fornisce dettagli sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione. Il servizio mira a informare i cittadini sulle eventuali variazioni o criticità riscontrate lungo le principali vie di comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto della Roma Teramo a causa del traffico intenso rallentamenti tra fiorentini e Togliatti in direzione del raccordo anulare è proprio su quest'ultimo in carreggiata esterna code a tratti sempre per traffico intenso tra le sfide Roma Fiumicino diramazione Roma Sud interna code tra le uscite Cassia Veientana e Salaria è più avanti si procede a rilento tra la Nomentana il bivio per la A24 roma-teramo ci spostiamo sulla A12 Roma Tarquinia per lavori in corso Si procede a rilento tra Maccarese e il bivio per la.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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