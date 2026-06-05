Nella viabilità di Roma e del Lazio, alle 13:25 del 5 giugno 2026, si registrano rallentamenti sul raccordo anulare. Il servizio di Astral Infomobilità segnala congestioni e traffico rallentato in diverse tratte dell'area metropolitana. Le condizioni del traffico sono monitorate in tempo reale, e non sono state riportate chiusure o incidenti gravi al momento. La situazione potrebbe influire sugli spostamenti in città e nelle zone limitrofe.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare rallentamenti in esterna diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo code tra casse bisce Salaria e rallentamenti in galleria Appia 24 tra fiorentini e Portonaccio direzione centro code per incidente sulla roma-fiumicino all'altezza della XII Roma Civitavecchia direzione Fiumicino infine sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio i lavori di consolidamento del Ponte Tevere gli interventi alla sottostazione di Tor di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 13:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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