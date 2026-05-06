Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 6 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico, senza indicare dettagli specifici sulle cause o sulle eventuali deviazioni in corso. L'informazione si rivolge agli utenti che devono pianificare spostamenti nella regione in questa fascia oraria.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente con incolonnamenti le due direzioni sulla via Tiburtina Siamo nel centro di Tivoli nei pressi di piazza Repubblica mentre nella capitale circolazione scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare sono solo presenti dei rallentamenti sulla via Appia per lavori all'altezza di via dei Laghi in direzione del raccordo e sulla Salaria altezza aeroporto dell'Urbe sulla Flaminia a partire da via di Grottarossa mentre per cantieri a sud della capitale in località Prossedi in provincia di Latina Ci sono code nelle due...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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