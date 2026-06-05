Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 12 | 25

Il raccordo anulare di Roma registra code e rallentamenti a causa di un incidente avvenuto nel tratto centrale. La viabilità è congestionata tra le uscite di metà giornata. Astral Infomobilità segnala traffico intenso e rallentamenti lungo l’intera arteria. Le autorità stanno gestendo la situazione, ma si prevedono ulteriori disagi nelle prossime ore. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare rallentamenti in esterna diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo code tra Cassia bis e Salaria e rallentamenti in galleria Appia della 24 tra fiorentini e Portonaccio direzione centro code per incidente sulla roma-fiumicino all'altezza della 12 Roma Civitavecchia direzione Fiumicino e code anche sulla Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Latina traffico di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260605filec38cd83f-0820-4f80-a5dc-b70500b26dd0viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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