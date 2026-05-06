Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 12 | 25

Il report sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 6 maggio 2026 alle 12:25 segnala alcune criticità nel traffico della capitale. Secondo i dati di Astral Infomobilità, ci sono code e rallentamenti su diverse arterie principali, mentre alcune strade secondarie registrano un lieve aumento dei tempi di percorrenza. La situazione del traffico viene monitorata costantemente per fornire aggiornamenti in tempo reale ai cittadini.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio situazione al momento normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare comprese le consolari in entrata verso il centro presente solo dei rallentamenti sulla via Appia qui per lavori all'altezza di via Laghi in direzione del raccordo sulla via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe sulla via Flaminia partita da via di Grottarossa Qui tutto verso il centro invece a causa di un incidente con intervento di elisoccorso strada chiusa sulla regionale 155 di Fiuggi all'altezza del chilometro 53 siamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino rimosso ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook