Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25, si segnala un incidente sulla viabilità esterna del raccordo anulare. La circolazione è rallentata e si registrano code. Nessuna altra informazione sulla natura dell’incidente o sulla presenza di feriti. La situazione potrebbe causare rallentamenti nelle zone limitrofe. Si consiglia di verificare aggiornamenti e di considerare percorsi alternativi.

Astral infomobilità servizio della regione Lazio con il raccordo anulare incidente in esterna tra Roma Fiumicino e via del Mare in internal code tra diramazione Roma sud e Appia coda per incidente anche sul tratto Urbano della A24 tra raccordo anulare Tor Cervara in direzione centro code anche sulla Roma Fiumicino transfer del Cappellaccio verso l'Eur segnaliamo la chiusura della famiglia tra Saxa Rubra via di Grottarossa indicazione gratta Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260605file22247889-66a0-4b1c-a183-ec0d3e3dcbb5viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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