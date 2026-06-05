Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 del 5 giugno 2026, la viabilità sulla linea Roma-Regione Lazio segnala traffico tra Mentana e Roma Fiumicino. In esterna, ci sono segnalazioni di congestione tra Aurelia e altre zone non specificate.

Astral infomobilità Mentana è Roma Fiumicino mentre in esterna abbiamo cose tratti tra Aurelia e Tiburtina coda per incidente sul tratto Urbano della A24 da raccordo anulare a Tor Cervara in direzione centro code anche sulla roma-fiumicino Transit del Tevere vede il verso l'Eur traffico intenso poi sulla casa Te l'ho già te l'ha bisogno nei due sensi Anche a causa di un incidente e per incidente segnaliamo la chiusura della Flaminia tra Saxa Rubra via di Grottarossa verso raccordo mobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260605file8b0febd2-f31b-41bb-b668-89d4161d12d1viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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