Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 5 giugno 2026, la viabilità sulla rete regionale di Lazio mostra traffico tra Mentana e Roma Fiumicino. Nelle aree esterne, sono segnalate criticità tra Aurelia e altre tratte. Non sono stati riportati incidenti o chiusure, ma si registrano rallentamenti in alcune zone. La situazione può variare nel corso della giornata, e si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Mentana è Roma Fiumicino mentre in esterna abbiamo cose tratti tra Aurelia e Tiburtina incolonnamenti su tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare al video con la tangenziale est in direzione centro e cuore anche sulla roma-fiumicino trans del Tevere del caffè verso l'Eur traffico intenso poi sulla Cassia te l'ho già te l'ha bisogno nei due sensi Anche a causa di un incidente e per incidente segnaliamo la chiusura della Flaminia tra Saxa Rubra via di Grottarossa verso il rapporto tra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260605file3031fb71-c03c-4258-abf7-fb99cce5cc30viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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