Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 5 giugno 2026, la rete di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma ha diffuso informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo agli automobilisti indicazioni utili per gli spostamenti. La comunicazione si basa sui dati raccolti dalle autorità e dai sistemi di monitoraggio della regione. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito nel bollettino.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e abbia mentre in esterna si rallenta tra Prenestina e Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al viso con la tangenziale est direzione centro traffico intenso sulle rallentamenti e code interessano via Piave via dei Laghi e delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio passa l'aria da Villa Spada che dei Prati Fiscali e la Flaminia dal raccordo anulare a dire due punti in tutti i casi in coda e traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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