Via Roma furto nel negozio | scatta il nebbiogeno e scappano i ladri

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furto si è verificato in un negozio di via Roma, dove i ladri sono entrati e hanno tentato di rubare. Durante la fuga, sono stati attivati dispositivi di nebbiogeno, che hanno riempito l’ambiente di nebbia artificiale. Nonostante la visibilità ridotta, i malviventi sono riusciti a scappare. Durante la fuga, hanno perso alcuni oggetti, ancora da quantificare, che sono stati trovati nel percorso di fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi.

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Come hanno fatto i ladri a fuggire nonostante la nebbia artificiale? Quali oggetti hanno perso i malviventi durante la fuga precipitosa? Quanto valore ha la merce sottratta al negozio di abbigliamento? Chi sono i responsabili del colpo avvenuto nel cuore del centro??? In Breve Furto avvenuto tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno alle ore 3:30. Nebbiogeno attivato ha invaso locale e strada in via Roma. Ladri hanno perso borse durante la fuga lungo il percorso. Carabinieri effettuano r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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