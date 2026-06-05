Via Roma furto nel negozio | scatta il nebbiogeno e scappano i ladri

Notizia in breve

Un furto si è verificato in un negozio di via Roma, dove i ladri sono entrati e hanno tentato di rubare. Durante la fuga, sono stati attivati dispositivi di nebbiogeno, che hanno riempito l’ambiente di nebbia artificiale. Nonostante la visibilità ridotta, i malviventi sono riusciti a scappare. Durante la fuga, hanno perso alcuni oggetti, ancora da quantificare, che sono stati trovati nel percorso di fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi.