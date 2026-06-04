Furto in un negozio del centro | scatta l' allarme nebbiogeno ladri in fuga con la merce

Da ilpescara.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, un furto è stato scoperto in un negozio di abbigliamento nel centro. I ladri sono scappati portando via merce, attivando l’allarme nebbiogeno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita. La merce rubata non è ancora stata quantificata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

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Furto in un negozio di abbigliamento del centro. Il colpo è stato messo a segno in via Roma, nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, intorno alle 3.30. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato la serranda e la porta d'ingresso dell'attività commerciale riuscendo a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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