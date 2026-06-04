Furto in un negozio del centro | scatta l' allarme nebbiogeno ladri in fuga con la merce

Durante la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3, un furto è stato scoperto in un negozio di abbigliamento nel centro. I ladri sono scappati portando via merce, attivando l’allarme nebbiogeno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita. La merce rubata non è ancora stata quantificata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Furto in un negozio di abbigliamento del centro. Il colpo è stato messo a segno in via Roma, nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, intorno alle 3.30. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato la serranda e la porta d'ingresso dell'attività commerciale riuscendo a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato furto in un negozio di elettronica: il nebbiogeno mette in fuga i ladriNella notte a Lanzara, frazione di Castel San Giorgio, si è verificato un tentativo di furto in un negozio di elettronica situato in via Trieste.

La dipendente del negozio scopre il furto e mette in fuga i tre ladriUna dipendente di un negozio di abbigliamento sportivo ha scoperto un tentato furto e ha messo in fuga tre uomini di circa quarant’anni,...

Temi più discussi: Furto in un negozio, preso il ladro; Cagliari, furto in un negozio: il ladro bloccato da tre allievi carabinieri fuori servizio; Furto in un negozio del centro, tre allievi Carabinieri bloccano il presunto responsabile; Furto in negozio di arredi per bagno a Firenze, presi i computer.

#Pompei - Tenta furto in un negozio: inseguito dai titolari e arrestato dalla Polizia #Cronaca #PoliziaDiStato #Furto #TentatoFurto #Arresto #Sicurezza #Napoli #Campania #NanoTV x.com

Furto in negozio e fuga fallita: 23enne arrestato dai Carabinieri a LuccaÈ stato arrestato ieri mattina a Lucca un 23enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucl ... versiliatoday.it

Pompei, tenta furto in negozio: 24enne arrestato dopo l’inseguimentoPOMPEI - Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina a Pompei per tentato furto aggravato.Gli agenti del tenta furto in negozio: 24enne arrestato dopo l’inse ... marigliano.net

Costruire Edea come un mazzo di furto amichevole reddit