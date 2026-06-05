Via Del Pezzo auto investe… palo della segnaletica

Questa mattina in via Pietro del Pezzo, nel quartiere di Torrione a Salerno, un’auto ha investito un palo della segnaletica stradale. L’incidente ha causato danni esclusivamente alla segnaletica, senza coinvolgimento di altre vetture o persone. La strada è rimasta percorribile e non sono stati segnalati feriti. La polizia ha effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con danni alla sola segnaletica stradale l’incidente avvenuto questa mattina in via Pietro del Pezzo, nel quartiere di Torrione a Salerno. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha improvvisamente perso il controllo ed è finita sul marciapiede, colpendo in pieno un palo della segnaletica. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Una squadra del team Strade Sicure è intervenuta per ripristinare l’arredo urbano danneggiato e mettere in sicurezza l’area, garantendo il regolare transito e la tutela dei pedoni. I danni hanno riguardato esclusivamente la segnaletica e i due veicolo coinvolti. L'articolo Via Del Pezzo, auto investe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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