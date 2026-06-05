Il primo weekend di giugno porta su Canale 5 una nuova doppia puntata di Verissimo – Le Storie, il format che raccoglie le interviste più amate della stagione insieme a contenuti inediti pensati per accompagnare il pubblico verso l’estate. Silvia Toffanin torna a raccontare vite, percorsi e confessioni di personaggi che hanno lasciato il segno, alternando momenti intensi a racconti più leggeri, sempre con il suo stile empatico e diretto. Le puntate del 6 e 7 giugno 2026 offriranno un viaggio tra musica, cinema, sport e storie personali che hanno emozionato milioni di telespettatori. Il sabato sarà dedicato a interviste nuove e ritratti profondi, mentre la domenica porterà sullo schermo volti amatissimi e racconti che hanno fatto la storia del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Verissimo – Le Storie, ospiti e interviste del 6 e 7 giugno 2026: chi vedremo nel weekend su Canale 5

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Verissimo: Andrea Sempio ospite di Silvia Toffanin

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