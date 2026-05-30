Verissimo – Le storie oggi sabato 30 maggio | gli ospiti e le interviste

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Silvia Toffanin torna oggi e domani con due puntate di Verissimo – Le storie. Nel programma vengono trasmesse interviste di personaggi noti e meno noti. La conduttrice intervista ospiti in studio, senza specificare i nomi. Non sono stati annunciati altri dettagli sui contenuti o sui partecipanti delle puntate di questo fine settimana. La trasmissione va in onda nel fine settimana, con un doppio appuntamento che si concentrerà sulle interviste più significative della stagione.

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(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, sabato 30 maggio, e domani, domenica 31 maggio, con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo – Le storie, dedicato alle interviste più intense della stagione.  In studio oggi, Arianna Montefiori e Briga. Il racconto inedito di Toni Capuozzo. La storia d'amore, e di famiglia, di Beatrice Valli e Marco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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