Il cantiere navale CRN ha varato ieri il Project Thunderball, superyacht dislocante di 70 metri in acciaio e alluminio, presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. La cerimonia si è svolta in forma privata, alla presenza degli armatori. La consegna è prevista per l’estate 2026, al termine delle fasi di allestimento e dei collaudi in mare. CRN, dal 1963 uno dei marchi storici del Ferretti Group, è specializzato nella costruzione di superyacht completamente su misura in metallo a partire dai 50 metri. Il progetto ha coinvolto tre soggetti: CRN per la costruzione e l’ingegneria navale, lo studio olandese Vripack Yacht Design per le linee esterne e l’architettura navale, lo studio italiano Nauta per gli interni e le aree sociali all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Varato al Crn "Thunderball", super yacht in acciaio e alluminio

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