Ushuaia, una volta colonia penale, si è trasformata in una meta turistica internazionale. La città, situata nella Terra del Fuoco, ha visto cambiare il suo ruolo nel corso degli anni, passando da luogo di detenzione a destinazione per visitatori di tutto il mondo. Tra gli italiani che si sono stabiliti nella zona, alcuni avevano l’obiettivo di fondare una nuova Bologna, contribuendo alla storia di insediamenti italiani nella regione.

Come è passata da colonia penale a meta turistica mondiale?. Chi sono gli italiani che volevano fondare una Nuova Bologna?. Perché Magellano ha chiamato questa regione Terra del Fuoco?. Dove si trova il faro che ha ispirato Jules Verne?.? In Breve Origine nome legata ai fuochi degli indigeni Yaghan nel 1520. Chiusura colonia penale avvenuta nel 1947. Imprenditore Borsari portò oltre 600 cittadini italiani. Popolazione attuale di poco più di 80.000 abitanti. Ushuaia e il richiamo della Terra del Fuoco: un viaggio verso la fine del mondo. Oltre 3000 chilometri separano la capitale argentina dal sogno di raggiungere Ushuaia, una distanza che supera quasi tre volte la lunghezza dell’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ushuaia: dalla colonia penale al sogno della Terra del Fuoco

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