Uno Bianca Marino Occhipinti | Chiedo perdono sono pentito

A oltre trent’anni dalla fine della banda della Uno Bianca, Marino Occhipinti si è scusato pubblicamente, dichiarando di essere pentito. La banda, responsabile di numerosi omicidi e atti di violenza, è stata smantellata negli anni ’90. La confessione di Occhipinti arriva dopo decenni di silenzio. Nessun dettaglio sulle eventuali implicazioni legali è stato comunicato. La vicenda resta uno dei capitoli più sanguinosi della criminalità italiana.

A oltre trent'anni dalla fine della stagione di terrore della banda della Uno Bianca, una delle organizzazioni criminali più sanguinarie della storia italiana, il passato torna a bussare alle porte della giustizia. Nelle prossime ore Roberto e Fabio Savi saranno nuovamente interrogati dagli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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