Per gli studenti iscritti all’università 202627, la scelta del corso si concentra sulla possibilità di acquisire competenze facilmente spendibili nel mercato del lavoro. La decisione non riguarda più solo il campo di studi, ma anche il valore pratico delle competenze acquisite e le opportunità di inserimento professionale. La tendenza si rivolge a preferire percorsi con prospettive occupazionali più chiare e concrete.

Scegliere l’ università non significa più soltanto decidere “che cosa studiare”. Per le matricole dell’anno accademico 202627 la vera domanda è diventata più ampia: quale percorso mi dà competenze spendibili? Quanto è flessibile se cambio idea? Che rapporto ha con il lavoro? Quanto costa davvero studiare in quella città? E quali strumenti ho per prepararmi ai test, ottenere una borsa, trovare un alloggio o costruire un’esperienza internazionale? Parte da qui la nuova Guida Università del Sole 24 Ore, in edicola il 10 giugno con il quotidiano: 120 pagine dedicate a corsi, test, borse di studio, alloggi, tasse, detrazioni e prestiti d’onore, con l’obiettivo di accompagnare studenti e famiglie dentro una scelta sempre più complessa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Guida università 2026/27: come scegliere il corso e trovare lavoro

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