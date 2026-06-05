Unionmeccanica | il presidente Sabadini firma il rinnovo che coinvolge 450mila lavoratori

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per la piccola e media industria metalmeccanica, orafa e affini coinvolge circa 450.000 lavoratori. La firma è stata apposta ieri a Roma da rappresentanti di Unionmeccanica Confapi e delle sigle sindacali di categoria. L’accordo riguarda le condizioni di lavoro e le retribuzioni di tutte le persone impiegate in questo settore.

Luigi Sabadini, presidente nazionale di Unionmeccanica Confapi e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil hanno sottoscritto, ieri a Roma nella sede di Confapi, l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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