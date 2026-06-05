Commerzbank ha dichiarato di essere disponibile a mantenere il dialogo con Unicredit, anche se la porta di Francoforte rimane chiusa. La banca tedesca ha sottolineato che il costo per riaprire la discussione aumenta, mentre da Zurigo si continua a monitorare la situazione. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi o decisioni concrete. La situazione resta in attesa di ulteriori segnali ufficiali.

La porta di Francoforte resta socchiusa, ma il prezzo per aprirla continua a salire. Da Zurigo, dove ha incontrato gli investitori alla Goldman Sachs Global Banking & Markets Conference, la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp, ribadisce la linea sul dossier Unicredit: l’offerta di Andrea Orcel è "ostile" e insufficiente, ma un accordo non è escluso se arriverà un premio adeguato per gli azionisti tedeschi. "Abbiamo sempre affermato di essere disponibili al dialogo e questo non è mai cambiato", ha spiegato Orlopp. La disponibilità, però, è subordinata a una condizione precisa: "Un significativo premio è il prerequisito per un accordo", perché gli azionisti di Commerzbank sarebbero chiamati a rinunciare al controllo della banca e al suo potenziale di crescita futura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit, Commerzbank resta aperta al dialogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commerzbank: via libera al dialogo con Unicredit, ecco le condizioniCommerzbank ha dato il via libera a un dialogo con Unicredit, ma ha stabilito alcune condizioni per proseguire le trattative.

Al via l’ops di UniCredit su Commerzbank: resterà aperta fino al 16 giugnoOggi è iniziata l’offerta pubblica di sottoscrizione di UniCredit su Commerzbank, che durerà fino al 16 giugno.

Temi più discussi: A che punto è l’Ops di UniCredit su Commerzbank; UniCredit ha superato la soglia del 30% prevista nell’ambito dell’Ops; Commerzbank resta aperta al dialogo con Unicredit. Orlopp: Se arriva un rilancio, l'accordo è possibile; UniCredit supera il 30% di Commerzbank: la scalata di Orcel entra in una nuova fase.

Unicredit, Commerzbank resta aperta al dialogoLa porta di Francoforte resta socchiusa, ma il prezzo per aprirla continua a salire. Da Zurigo, dove ha incontrato ... quotidiano.net

Commerzbank contesta adesioni per spingere UniCredit al rilancioCommerzbank chiede a BaFin di verificare le adesioni all’Ops UniCredit, sostenendo che il 7,58% conferito non dimostri un vero consenso del mercato. La banca tedesca contesta l’origine delle azioni, i ... we-wealth.com

UniCredit prende tempo su Commerzbank: adesioni lente all’Ops, quota potenziale al 42%, nodo Bce e contraddizioni del mercato unico europeo x.com