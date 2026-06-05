Una storia di futuro
Un dipendente di un’azienda locale è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto circa 50.000 euro dal fondo aziendale. Secondo quanto emerso, avrebbe trasferito i soldi su conti personali attraverso bonifici fraudolenti. Le indagini sono state condotte dalla polizia, che ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici. L’arresto è stato eseguito questa mattina, e l’uomo si trova ora in custodia presso il carcere locale. La procura ha avviato un’indagine per furto aggravato.
Zanzara infetta in giro? Ad Arezzo scatta il coprifuoco anti-puntura: stanotte tutti chiusi in casa Marcia della Pace: per la Questura erano 1.600, per Rondine 4.000. Nel dubbio, facciamo 2.800 e amici come prima Comanducci: “Arezzo Wave è privata”. Valenti: “Perfetto, allora restituiteci il marchio” Ceccarelli proclamato “Sindaco delle Donne”: firmato appello da 150 aretine, in arrivo richiesta ONU per estendere il suffragio anche agli uomini Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa! Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Lortica.it
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