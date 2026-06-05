una storia di futuro

Notizia in breve

Un dipendente di un’azienda locale è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto circa 50.000 euro dal fondo aziendale. Secondo quanto emerso, avrebbe trasferito i soldi su conti personali attraverso bonifici fraudolenti. Le indagini sono state condotte dalla polizia, che ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici. L’arresto è stato eseguito questa mattina, e l’uomo si trova ora in custodia presso il carcere locale. La procura ha avviato un’indagine per furto aggravato.