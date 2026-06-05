Una festa per ricordare la nostra storia
Il 9 giugno 1870, il Decreto Regio 5772 firmato da Vittorio Emanuele II ha disposto la soppressione del Comune di Sant’Agata e la sua unione a Cassina De’ Pecchi. La festa organizzata si propone di ricordare quell’evento storico. La sindaca locale ha partecipato all’evento, che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle due comunità in un momento di celebrazione.
Il Decreto Regio 5772 del Regno d’Italia, a firma di Vittorio Emanuele II, stabiliva la soppressione del Comune di Sant’Agata e l’unione a Cassina De’ Pecchi (nella foto la sindaca Elisa Balconi ), e porta data 9 giugno del 1870. Negli anni scorsi, la decisione del consiglio comunale di istituire una festa civica, a celebrare ogni anno l’"inizio" della storia cittadina. La festa per il 156esimo compleanno della città, promossa da Comitato Cassina 150, Comune e Pro loco, si tiene oggi, nel complesso del Casale: in programma una giornata all’insegna dello svago, della tradizione, della musica e della cultura. Si parte alle 16.30, nello spazio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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