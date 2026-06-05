una festa per ricordare la nostra storia

Notizia in breve

Il 9 giugno 1870, il Decreto Regio 5772 firmato da Vittorio Emanuele II ha disposto la soppressione del Comune di Sant’Agata e la sua unione a Cassina De’ Pecchi. La festa organizzata si propone di ricordare quell’evento storico. La sindaca locale ha partecipato all’evento, che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle due comunità in un momento di celebrazione.