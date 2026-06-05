Tra l’8 e il 12 giugno, Rosa e Cristina scopriranno una verità dolorosa che le riguarda, mentre la soap continuerà a proporre nuove trame ogni sera su Rai 3. La narrazione prevede rivelazioni e colpi di scena che coinvolgeranno i personaggi principali, portando a sviluppi inaspettati. La settimana si caratterizza per momenti di tensione e rivelazioni, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulle vicende ambientate nel quartiere. La soap resta in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 8 al 12 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La scorsa settimana Alberto confida a Niko di voler cercare Anna nel casale di famiglia, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026: amara verità per Rosa e Cristina è tradita

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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