Un Posto al Sole anticipazioni dall' 8 al 12 giugno | Diego si sta innamorando? Le difficoltà di Rosa

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le puntate di Un Posto al Sole, in onda dall’8 al 12 giugno 2026, ci mostrano due protagonisti sempre più vicini. Sono Diego e Lorenza, il cui rapporto, nato quasi in silenzio al Vulcano, inizierà a prendere più spazio e potrebbe cambiare alcuni equilibri dentro Palazzo Palladini. Una complicità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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