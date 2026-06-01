Un Posto al Sole anticipazioni dall' 8 al 12 giugno | Diego si sta innamorando? Le difficoltà di Rosa
Le puntate di Un Posto al Sole, in onda dall’8 al 12 giugno 2026, ci mostrano due protagonisti sempre più vicini. Sono Diego e Lorenza, il cui rapporto, nato quasi in silenzio al Vulcano, inizierà a prendere più spazio e potrebbe cambiare alcuni equilibri dentro Palazzo Palladini. Una complicità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!
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