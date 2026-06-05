Un murale a Gangi per Emanuela Sansone prima vittima innocente di mafia

Notizia in breve

A Gangi è stato inaugurato un murale dedicato a Emanuela Sansone, considerata la prima vittima innocente di mafia. L’opera, intitolata “Emanuela Sansone, il volo della memoria”, è stata realizzata dall’artista Andrea Buglisi e collocata presso l’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano. La cerimonia di apertura si è svolta questa mattina.