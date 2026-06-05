Un murale a Gangi per Emanuela Sansone prima vittima innocente di mafia
A Gangi è stato inaugurato un murale dedicato a Emanuela Sansone, considerata la prima vittima innocente di mafia. L’opera, intitolata “Emanuela Sansone, il volo della memoria”, è stata realizzata dall’artista Andrea Buglisi e collocata presso l’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano. La cerimonia di apertura si è svolta questa mattina.
È stato inaugurato stamattina all’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano di Gangi, il murale “Emanuela Sansone, il volo della memoria”, realizzato dall’artista Andrea Buglisi. L’opera, che arricchisce il patrimonio culturale e civile del borgo madonita, è stata finanziata dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”: spettacolo teatrale e solidarità
Prima strage di Porto Empedocle: Cassazione nega danni a familiari vittima innocenteLa Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dai familiari di un pensionato ucciso nel 1986 durante la prima strage...
Gangi, inaugurato il murale Emanuela Sansone, il volo della memoriaÈ stato inaugurato stamani l’Istituto Comprensivo Francesco Paolo Polizzano di Gangi, il murale Emanuela Sansone, il volo della memoria, realizzato dall’artista Andrea Buglisi. L’opera, che arricchi ... mediterranews.org
A Gangi un murale per ricordare Emanuela Sansone, vittima di mafiaGANGI (PALERMO) – Ricordiamo oggi una giovanissima vittima della ferocia mafiosa, Emanuela Sansone, uccisa a Palermo il 27 dicembre 1896 a soli 17 anni, a causa dei sospetti dei clan verso la madre. livesicilia.it