Un impianto di cremazione per animali è stato aperto, passando dalla gestione di animali di circo a un cimitero con servizio di cremazione dedicato agli animali di compagnia. La struttura permette di eliminare i resti di animali domestici attraverso il processo di cremazione. La scelta di questa soluzione si applica sia a animali di proprietà privata che a quelli deceduti in strutture di cura o di custodia.

Dagli animali del circo a un cimitero, con tanto di impianto crematorio dedicato ai cosiddetti animali di ‘affezione’. La propensione dei consiglieri comunali del capoluogo do regione verso le istanze faunistiche non conosce sosta e così dopo il basso livello dei contenuti emersi in occasione della precedente seduta consiliare, ieri si è rischiato di toccare il fondo. In uno dei momenti più difficili a livello globale, con ricadute sulle realtà locali, il consiglio comunale di Ancona ha parlato più della sorte e della tutela degli animali che delle fasce più deboli della popolazione, quella che, ad esempio, non riesce come suol dirsi a mettere insieme il pranzo con la cena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un impianto di cremazione per animali

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Un Nuovo Modo Per Salutare Gli Animali…

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