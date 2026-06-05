Un Gala davvero Golden | nel 100 veloce c’è anche Jacobs
Nella notte del Golden Gala, l’ultimo evento ha visto un 100 metri record, con cinque atleti che hanno corso sotto i 10 secondi. Tra loro anche il velocista italiano, che ha completato la gara in un tempo rapido. La competizione si è conclusa con questa finale, lasciando un’impressione di grande velocità e prestazioni sorprendenti. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico entusiasta e numeroso.
Nella notte del Golden Gala la ciliegina arriva alla fine. Un 100 metri che sarà ricordato come uno dei più veloci, con cinque atleti sotto i 10 secondi tra cui il nostro Jacobs. Davanti a tutti lo statunitense Lyles che non cancella il Gatlin di 11 anni fa sulla pista dell’Olimpico, ma chiude con un 9’’88 che si avvicina di poco al crono che lui aveva pronosticato. Dietro nell’ordine - raccolti in 11 centesimi - Eseme, Tebogo, Anthony e appunto Marcell, autore di una buona gara nata da un ottimo tempo di reazione allo start (0.134). «Contento a metà, ero venuto per migliorare e l’ho fatto, step importante rispetto alla mia ultima gara - così Jacobs -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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