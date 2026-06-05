Un Gala davvero Golden | nel 100 veloce c’è anche Jacobs

Notizia in breve

Nella notte del Golden Gala, l’ultimo evento ha visto un 100 metri record, con cinque atleti che hanno corso sotto i 10 secondi. Tra loro anche il velocista italiano, che ha completato la gara in un tempo rapido. La competizione si è conclusa con questa finale, lasciando un’impressione di grande velocità e prestazioni sorprendenti. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico entusiasta e numeroso.