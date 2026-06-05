Ultimissime Juve LIVE | partito l’assalto a Kim fissata la deadline per Kolo Muani

La Juventus ha avviato i contatti per l'acquisto di un attaccante, con una deadline fissata per l'offerta. Contestualmente, si intensificano le trattative per un centrocampista, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro i prossimi giorni. Le trattative sono in corso e non sono state ancora definite le cifre ufficiali. La società sta monitorando anche altre opzioni sul mercato, ma non ci sono ancora conferme sui nomi coinvolti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 giugno 2026. Kolo Muani alla Juventus, spunta la deadline: i bianconeri vogliono consegnarlo a Spalletti entro quella data!. Ore 10.20 – I bianconeri sono in pressing sul PSG dopo i primi contatti positivi con l’agente. E Sorloth non escluderebbe l’arrivo di Kolo Muani Partito l’assalto a Kim: sì del difensore alla Juve e a Spalletti, ma spaventa la valutazione del Bayern. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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