Ucraina attacco russo a Zaporizhia | i soccorsi

Sedici persone sono state ferite e una è deceduta dopo un attacco russo a Zaporizhia, in Ucraina sudorientale, giovedì sera. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell'attacco o sui danni causati. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’attacco. La città ha subito danni non specificati, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza e le operazioni di soccorso.

Sedici persone sono rimaste ferite e una è morta in seguito all’ attacco russo avvenuto giovedì sera nella città di Zaporizhia, nell’ Ucraina sudorientale. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhia Ivan Fedorovb ha detto che tra i feriti c’è anche una bambina di 9 anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Massiccio attacco russo su Zaporizhzhia con missili e droni: almeno 12 vittime

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