Torino Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa | uccise il padre violento con 2 coltellate a Nizza Monferrato

Notizia in breve

A Nizza Monferrato, una donna è stata assolta in appello dall'accusa di omicidio del padre. La corte ha stabilito che l’omicidio è avvenuto in stato di legittima difesa. La donna aveva ucciso il padre con due coltellate. La condanna di primo grado, che prevedeva 9 anni e 4 mesi di carcere, è stata annullata. La sentenza è arrivata circa nove mesi dopo la condanna iniziale.