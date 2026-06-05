Torino Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa | uccise il padre violento con 2 coltellate a Nizza Monferrato
A Nizza Monferrato, una donna è stata assolta in appello dall'accusa di omicidio del padre. La corte ha stabilito che l’omicidio è avvenuto in stato di legittima difesa. La donna aveva ucciso il padre con due coltellate. La condanna di primo grado, che prevedeva 9 anni e 4 mesi di carcere, è stata annullata. La sentenza è arrivata circa nove mesi dopo la condanna iniziale.
A poco più di 9 mesi dalla condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi di detenzione è arrivato il verdetto della Corte d'Appello di Torino, che ha assolto Makka Sulaev per l'omicidio del padre commesso l'1 marzo 2024 in difesa di se stessa e della madre dall'ennesima aggressione violenta dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Uccise il padre violento a coltellate: assolta in appello
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