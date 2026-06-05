Tutto pronto per il Taormina Film Festival 2026 | tra gli ospiti Can Yaman e il cast di House of The Dragon
Il Taormina Film Festival 2026 si terrà dal 10 al 14 giugno, con la 72ª edizione che si prepara a portare in città numerosi ospiti internazionali. Tra le presenze più attese ci saranno l’attore turco e il cast della serie televisiva “House of The Dragon”. Il festival presenterà anteprime cinematografiche e consegnerà premi e riconoscimenti. Le date sono state ufficialmente annunciate e il programma è in fase di definizione.
La 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e promette un programma ricco di anteprime, ospiti internazionali e importanti riconoscimenti. La manifestazione, diretta artisticamente da Tiziana Rocca e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, è stata presentata ufficialmente a Roma. La madrina dell’edizione sarà Anna Valle, mentre la giuria internazionale sarà presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta da personalità di spicco del mondo cinematografico. Oggi, in occasione della presentazione a Roma della nuova edizione, è stato svelato il parterre di ospiti italiani e internazionali: ecco chi sono. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Temi più discussi: Il Taormina Film Festival protagonista dell’estate siciliana; House of the Dragon: la terza stagione apre la prossima edizione del Taormina Film Festival; Tiziana Rocca: Taormina Film Festival per tutti, ricco parterre star; Taormina perla degli eventi, con premi Oscar e concerti di Star. Fondazione TaoArte: Calendario fitto e con nomi di grande respiro.
Tutto pronto per il Taormina Film Festival! Arrivato alla sua 72esima edizione, è uno dei festival del cinema più conosciuto al mondo. Come ogni anno, tantissimi ospiti di fama mondiale percorreranno il Red carpet della splendida Taormina! Noi non vedia facebook
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