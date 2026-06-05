Tutto pronto per il Taormina Film Festival 2026 | tra gli ospiti Can Yaman e il cast di House of The Dragon

Da superguidatv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Taormina Film Festival 2026 si terrà dal 10 al 14 giugno, con la 72ª edizione che si prepara a portare in città numerosi ospiti internazionali. Tra le presenze più attese ci saranno l’attore turco e il cast della serie televisiva “House of The Dragon”. Il festival presenterà anteprime cinematografiche e consegnerà premi e riconoscimenti. Le date sono state ufficialmente annunciate e il programma è in fase di definizione.

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La 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e promette un programma ricco di anteprime, ospiti internazionali e importanti riconoscimenti. La manifestazione, diretta artisticamente da Tiziana Rocca e organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, è stata presentata ufficialmente a Roma. La madrina dell’edizione sarà Anna Valle, mentre la giuria internazionale sarà presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta da personalità di spicco del mondo cinematografico. Oggi, in occasione della presentazione a Roma della nuova edizione, è stato svelato il parterre di ospiti italiani e internazionali: ecco chi sono. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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