Milano, 5 giugno 2026 – "Tutto per la mia famiglia" è la nuova soap Mediaset che punta a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, diventando il vero appuntamento fisso di questa estate (e non solo). In caso di risposta positiva del pubblico, la soap turca continuerà ad essere trasmessa anche durante i mesi autunnali come accaduto in precedenza con altri titoli che, partiti come una scommessa, sono diventati un punto di forza del palinsesto di Cologno Monzese. Una storia che punta dritto al cuore. Il titolo originale è Karde?lerim — letteralmente "I miei fratelli" — e basta questo a far intuire il tono del racconto. La trama segue le vicende di Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren, quattro fratelli costretti a reinventarsi da zero dopo la tragica e improvvisa scomparsa dei genitori, Hatice e Veli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Tutto per la mia famiglia’, la nuova soap estiva di canale 5: trama, cast e anticipazioni

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