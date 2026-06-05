Tutte le panchine giganti sul lago di Como e in Lombardia
Sul lago di Como e in Lombardia sono state installate diverse panchine giganti, pensate per permettere ai visitatori di sedersi e ammirare il paesaggio. Queste strutture offrono un punto di sosta insolito, ideale per scattare foto e vivere un’esperienza diversa. Le panchine sono disposte in varie località della regione e sono state realizzate per creare un collegamento tra le persone e la natura circostante.
Immagina di poterti sedere, da solo o in compagnia, ammirando la vista e collezionando nella memoria un momento unico e speciale. Non è un sogno surrealista, ma un progetto artistico nato nel 2010 dalla mente del designer statunitense Chris Bangle, divenuto celebre per le sue Big Bench. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
Tutte le panchine giganti sul Lago di Como e in Lombardia, arte con vistaIn Lombardia, sono state installate diverse panchine giganti in vari punti panoramici, tra cui il Lago di Como.
Leggi anche: Tutte le sagre in arrivo a giugno: sul lago di Como e in Lombardia
Temi più discussi: Inaugurata una panchina gigante per tutti, anche per i disabili; La panchina gigante a Travo è davvero per tutti; La città con la panchina più lunga del mondo è in Italia: 208 metri, è impossibile non trovare posto; Panchine giganti in Piemonte: viaggio tra le Big Bench e i panorami più sorprendenti.
Inaugurata una panchina gigante per tutti, anche per i disabiliIl progetto ha visto la partecipazione della Coop Assofa e si trova a Termine Grosso, nei pressi di Bobbiano di Travo ... ilpiacenza.it
Carrù, premiati i migliori poster con le panchine giganti di Chris BangleIl Castello di Carrù, sede della Banca Bcc Alpi Marittime, ha ospitato oggi la premiazione della seconda edizione dell'Art Challenge del Big Bench Community Project, concorso artistico che premia i ... ansa.it