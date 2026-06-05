Tutte le panchine giganti sul lago di Como e in Lombardia

Notizia in breve

Sul lago di Como e in Lombardia sono state installate diverse panchine giganti, pensate per permettere ai visitatori di sedersi e ammirare il paesaggio. Queste strutture offrono un punto di sosta insolito, ideale per scattare foto e vivere un’esperienza diversa. Le panchine sono disposte in varie località della regione e sono state realizzate per creare un collegamento tra le persone e la natura circostante.